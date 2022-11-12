Брюссель, , 01:07 — REGNUM Планы Евросоюза по оказанию финансовой помощи киевскому режиму в 2023 году могут оказаться под угрозой срыва из-за экономического кризиса в ЕС. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Страны по всей Европе столкнулись с протестами из-за проблем в экономике, в то время как чиновники в США задают вопросы о поддержке [киевского режима]», — указывает издание.

Журнал сомневается, что это может быть достаточным основанием для сокращения помощи. Однако Евросоюз в ближайшее время может столкнуться с более серьезными экономическими проблемами. Это, по мнению издания, не оставит выбора ряду стран ЕС в вопросе отправки помощи киевским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах Венгрии заблокировать передачу киевскому режиму финансовой помощи в размере 18 млрд евро от ЕС. По данным агентства Bloomberg, глава венгерского минфина заявил об отказе поддержать эту инициативу, которая требует единогласного одобрения со стороны 27 правительств стран — членов Евросоюза.