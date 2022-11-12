Житомир, Бывш. УССР, , 08:58 — REGNUM Информация, согласно которой в центре Житомира, находящегося под контролем киевского неонацистского режима, был снесён памятник писателю и поэту Александру Пушкину, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

В самом центре Житомира был демонтирован памятник величайшему русскому поэту, драматургу и прозаику Александру Сергеевичу Пушкину. Монумент был установлен в городе ещё в XIX веке, но это не помешало умалишённым нацистам снести скульптуру, которая, как им кажется, представляет угрозу национальной безопасности больного государства. Стоит отметить, что 9 ноября в Харькове тоже был снесён памятник Пушкину, что может говорить нам об одном — киевский режим разрывает всё, что связывает территорию бывшей УССР с Россией, но в месте с тем, он уничтожает и свою собственную историю, под чистую.

«Нацисты в Житомире долго понять не могли, почему у них глаза постоянно в мозолях. Нашли виновника», — пишет Василий Т.

Многие пользователи не могут взять в голову: чем же Пушкин мог перейти дорогу современным нацистам?

«А Пушкин-то, что им плохого сделал?» — спрашивает Татьяна О.

«А что, Пушкин тоже угрожал безопасности и суверенитету киевского режима?» — спрашивает Андрей А.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что памятник Пушкину в Житомире, как и огромное количество других монументов пережило нацистскую оккупацию в ходе Великой Отечественной войны. Выходит, что киевский режим в чём-то умудрился переплюнуть даже гитлеровскую Германию.

«Выходит, памятник Гражданскую войну и немецкую оккупацию пережил, а героев революции гидности нет. Удивился, увидев фото из оккупированного Киева во время Великой Отечественной войны. Даже немцы с памятниками не воевали так, как это делают современные нацики. Дикари», — отметил Пётр У.

«Памятник стародавний. Такие вещи охранять надо, а не уничтожать», — написал Татьяна Б.

Ряд пользователей полагает, что в последствии мы сможем увидеть пещерного человека в естественной среде обитания, но уже в XXI веке и на территории бывшей УССР.

«Во всём цивилизованном мире Пушкин в первых рядах читаемых и почитаемых русских поэтов. Но Киев, похоже, не относит сама себя к цивилизованному миру», — подметил Борис Б.

«Ну, зачем им культура? Пусть порнозвёзд рассматривают в качестве увековечивания. Правильно делают, всё равно не поймут прекрасного», — считает Светлана П.

Часть людей полагает, что война киевского режима с памятниками может свидетельствовать о том, какую ненависть нацисты испытывают к русским живым людям.

«Если им Пушкин АС мешает, то что говорить о русском народе», — отметил Александр Н.

«А чему мы удивляемся? Русофобы и нацисты сносят всё, что связано с Россией. Пушкин был русским? Был. Вот и сносят, потому что ненавидят. А кто им помешает? Русских солдат в Житомире не наблюдается», — написал Николай К.

Напомним, 9 ноября издание «Житомир.info» сообщило о том, что в центре Житомира, находящегося под контролем киевского неонацистского режима, был снесён памятник писателю и поэту Александру Пушкину.