Женева, Швейцария, , 00:26 — REGNUM Вопрос содействия экспорту российского продовольствия и аммиачных удобрений на мировые рынки обсудили представители ООН с делегацией России в Женеве. Об этом 11 ноября говорится в заявлении офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

Загрузка минеральных удобрений Александр Погожев © ИА REGNUM

«В ходе обсуждений была обновлена информация о прогрессе, достигнутом в содействии беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из Российской Федерации на мировые рынки», — сказано в документе.

Кроме того, представители делегации ООН сообщили российской стороне о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам стран Евросоюза для перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегация из России в Женеве будет обсуждать вопрос продления сделки по зерну с представителями ООН.

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