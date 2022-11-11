Женева, Швейцария, 12 ноября, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Вопрос содействия экспорту российского продовольствия и аммиачных удобрений на мировые рынки обсудили представители ООН с делегацией России в Женеве. Об этом 11 ноября говорится в заявлении офиса генсека ООН Антониу Гутерриша.

Александр Погожев ИА REGNUM Загрузка минеральных удобрений

«В ходе обсуждений была обновлена информация о прогрессе, достигнутом в содействии беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из Российской Федерации на мировые рынки», — сказано в документе.

Кроме того, представители делегации ООН сообщили российской стороне о шагах, предпринятых для облегчения платежей, страхования грузов и доступа к портам стран Евросоюза для перевозки сельхозпродукции и удобрений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что делегация из России в Женеве будет обсуждать вопрос продления сделки по зерну с представителями ООН.