* талибов — запрещённая в России организация

Москва, 12 ноября, 2022, 02:11 — ИА Регнум. Главной причиной, по которой представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пригласили на предстоящее заседание Московского формата, является активная закулисная игра руководства новых властей Афганистана и США по подготовке второй американо-талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделки. Об этом написал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своём телеграм-канале 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Похоже, до архитекторов афганской стратегии России наконец-то стало доходить, что Вашингтон остаётся главным политическим маяком и желанным партнёром для руководителей талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режима в Кабуле. И что никакие российские попытки не в силах это пока тайное, но, несомненно, взаимное притяжение американцев и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушить», — отметил он.

По словам политолога, несмотря на происходящее, Москва, а равно и правительства других стран, не станут разрывать официальные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Напротив, в преддверии неизбежных качественных изменений в американо-талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отношениях, Россия, Китай, Иран и другие страны региона должны будут усилить внимание к талибскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режиму.

«Просто затем, чтобы иметь шанс узнать, какие сюрпризы могут в скором времени приготовить для Москвы, Пекина, Тегерана и ряда других стран «тихие американцы» и «тихие талибы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснил он.

По мнению эксперта, это также необходимо для выработки совместной стратегии реагирования на американо-талибское (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сближение или даже сотрудничество.

«В принципе, эта задача самым естественным образом становится главной для проекта Московского формата по проблеме афганского урегулирования. А в том, что такое партнёрство США и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет главным вызовом для России, Китая и Ирана в регионе Большой Центральной Азии, сомневаться не приходится», — констатирует Андрей Серенко.

ИА REGNUM напоминает, что третье заседание Московского формата по проблеме урегулирования ситуации в Афганистане запланировано на середину ноября 2022 года. Участие в мероприятии примут представители правительств 11 стран.

Московский формат по Афганистану был создан в 2017 году. Первоначально в него вошли Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия. Второй раз консультации состоялись в ноябре 2018 года.