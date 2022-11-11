Абуджа, 12 ноября, 2022, 00:18 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с бензовозом в центральной части Нигерии, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на нигерийскую полицию.

mikegi Взрыв

Инцидент произошел в районе Офу (штат Коги). У бензовоза отказали тормоза и он столкнулся с нескольким автомобилями, двигавшимися навстречу, из-за чего произошел взрыв.

При инциденте также пострадали несколько человек. Власти начали расследование по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии произошел взрыв на рынке, который унес жизни четырех человек.