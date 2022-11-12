Берлин, , 02:01 — REGNUM Немцам придется покупать американские танки и самолёты вместо «Леопардов» и французских «Рафалей». Об этом 5 октября ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Антишпигель» Томас Рёпер.

Бундесвер isafmedia

«На бундесвер правительство Германии дополнительно выделило 100 млрд евро», — напомнил Рёпер.

Почему эти деньги планируется израсходовать на покупку американского оружия, а не германского или французского — очевидно, убеждён публицист.

«Это политика США — выкручивать руки Европе и заставлять покупать своё оружие. Это программа для поддержки американского ВПК», — заключил Рёпер.

Напомним, что немецкое правительство выделило дополнительно 100 млрд евро на усиление своих вооруженных сил.