Москва, , 01:43 — REGNUM Германия заблокировала сделку по продаже китайцам микрочипов под давлением США. Об этом 12 ноября ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Антишпигель» Томас Рёпер.

Микрочип

«Официальной причиной является национальная безопасность. Под этим предлогом очень часто запрещают китайцам покупать в Германии какой-либо бизнес или фирмы», — заявил эксперт.

Настоящей же причиной является давление со стороны США, уверен публицист.

«Это санкции США против китайской чип-индустрии», — заключил Рёпер.

Напомним, что ранее правительство Германии отказало китайской Sai Group в покупке микрочипов и полупроводников фирмы Elmos.