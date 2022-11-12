Киев, , 10:25 — REGNUM Решение депутатов Киевского городского совета проголосовать за то, чтобы полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь столичные дети будут насильно переведены на «государственный» язык киевского неонацистского режима, без какого-либо права выбора. В глазах новоявленного рейха русский язык представляет опасность национального масштаба, а значит, его от него ограждают в первую очередь несовершеннолетних. Не стоит удивляться, что в будущем, на фоне таких шовинистических настроений, когда российские войска будут освобождать Киев, их выйдут встречать далеко не с цветами, а гитлерюгенд с оружием в руках.

«Если русский язык некому защищать, то его будет пинать любой нацист», — считает Николай К.

Многие пользователи считают, что нацисты достигают больших успехов в культивации ненависти ко всему, что связано с Россией и русскими.

«Ну всё, теперь они «точно» победят. Нацбезопасность в безопасности. Наш «великий могучий» — это путинское оружие, которое способно нанести сокрушительный удар по нацистской власти!» — издевается Анна И.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое решение выглядит крайне лицемерным, потому что подавляющее большинство населения Киева разговаривает на родном для всех русском языке. Даже те, кто делает вид, что только и знает, что мову, в кулуарах нет-нет, да и перейдёт на великий и могучий.

«Запрещают, запрещают, но все равно все поголовно говорят и не могут обойтись без великого русского языка», — пишет Татьяна Д.

«При этом даже представители киевской власти разговаривают на русском языке», — написал Мирослав А.

Часть людей припомнила главарю киевского неонацистского режима его предвыборные обещания, благодаря которым он снискал большую поддержку в пророссийских регионах на территории бывшей УССР.

«А что говорил Зеленский, когда на пост президента садился?! Вот вам — «сдержал» обещания», — отметил Стас М.

«Всё и вся вернётся на свои места. И русский язык вернётся, и памятники будут на прежнем месте», — убеждён Андрей Ш.

Нашлись и те, кто считает, что происходящее в обществе на территории бывшей УССР очень больно аукнется для России, которой ещё предстоит провести денацификацию поражённого человеконенавистнической идеологией населения.

«Это значит, что на территориях под контролем Киева будет тотальный нацизм в отношении всего русского. Это значит, что ещё немного и нас вообще никто в Киеве встречать не будет. Разве непонятно, что США проводят селекцию среди [населения территории бывш. УССР]?» — задаётся вопросом Елизавета М.

«Всему виной наши отдельные представители власти, судя по всему очень влиятельные, которые каждый успех российской армии на фронте спецоперации смывают в унитаз. Русский язык должен быть в Киеве, но его предали в наших высоких кабинетах», — считает Александр А.

Напомним, 11 ноября на сайте Киевского городского совета была опубликована информация, согласно которому депутаты проголосовали за то, чтобы полностью исключить русский язык из учебных программ детских садов и средних школ, принадлежащих городу.