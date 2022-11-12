Белград, , 01:39 — REGNUM Сербия сегодня больше зависит от России, чем бывшая Югославия зависела от СССР. Такое мнение высказал бывший посол Сербии в Белоруссии, член Форума по международным отношениям Европейского движения в Сербии Сречко Джукич 11 ноября в интервью сербским СМИ.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению сербского дипломата, «ни одно внутриполитическое или внешнеполитическое решение не является суверенным выбором Сербии», так как «Белград не может сделать ни одного шага без согласия Москвы».

Джукич считает, что зависимость Сербии от России лежит в идеологическо-политической плоскости, и что она поддерживается финансовой, газовой и энергетической зависимостью.

«За последние десять лет Сербия все свои козыри в сфере энергетики оставила в руках Москвы, и теперь мы страна, которая больше всех зависит от российского газа», — процитировало агентство «Бета» слова Джукича.

Дипломат считает, что у Сербии уже нет союзнических отношений с Россией, и что она «стала заложником российской политики».

Напомним, что ранее Евросоюз принял восьмой пакет санкций, который запрещает транзит российской нефти через территорию ЕС для нужд российских НПЗ, находящихся на территории третьих стран. Поэтому с 1 декабря Сербия уже не сможет импортировать российскую нефть по Адриатическому нефтепроводу, который контролирует Хорватия. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград рассматривает возможность выкупить контрольный пакет акций «Нефтяной индустрии Сербии», принадлежащей российской компании «Газпром нефть» для того, чтобы избежать европейских санкций.