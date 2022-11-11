Приштина, Сербия, , 23:59 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 ноября заявил, что «армия — это наше обязательство и наш главный проект». «Наша армия укрепляется и развивается для обеспечения и поддержания мира, демократии и прогресса», — подчеркнул Курти.

Приштина, Косово Bdx

На своей странице в социальной сети политик поблагодарил западных союзников за поддержку в модернизации Сил безопасности (армии) Косово и обучение ее бойцов. Заявление было сделано после приведения к присяге 311 новобранцев.

Ранее парламент Косово большинством голосов одобрил три законопроекта, расширяющих правовую основу организации и деятельности минобороны и Армии Косово, а также права и обязанности бойцов Сил безопасности Косово: о дополнении и внесении поправок в закон о службе в Силах безопасности Косово, закон о министерстве обороны и закон о Силах безопасности Косово.

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