София, , 23:52 — REGNUM В ходе спецоперации сотрудников отдела внутренней безопасности МВД Болгарии в Софии по подозрению в получении взятки и злоупотреблении служебным положением задержан высокопоставленный чиновник управления пограничной полиции страны. Об этом 11 ноября сообщает БТВ.

Задержанный 37.мвд.рф

Как утверждает следствие, подозреваемый гражданин пытался получить взятку в размере двух тысяч левов ($1000) за подпись на документе, разрешающем беспошлинный провоз через болгарско-турецкую границу партии продовольствия. Кроме того, он потребовал от одной из фирмы выделить ему 10% прибыли от госзакупок кормов и аксессуаров для служебных пограничных собак.

Ведется следствие. Если вина задержанного гражданина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной акции по реформированию службы пограничной полиции, входящей в структуры министерства внутренних дел страны.

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