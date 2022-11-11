Париж, 11 ноября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Высокий представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 11 ноября выступил с заявлениями по итогам встреч с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем на полях Парижского мирного форума.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Боррель призвал косовских сербов немедленно вернуться в косовские властные структуры, управляемые из Приштины, и возобновить исполнение своих обязанностей, а Косово согласовать политику в отношении автомобилей с регистрацией в Косово с сербскими номерами с Евросоюзом и без промедления начать переговоры о создании Ассоциации сербских муниципалитетов.

«Эти обязательства, взятые в рамках диалога, продолжают действовать и имеют обязательную силу», —подчеркнул политик.

В пресс-релизе ЕС подчеркивается, что Боррель призвал обе стороны должны конструктивно взаимодействовать, проявлять готовность к компромиссу и соблюдать свои обязательства в диалоге, чтобы не допустить нового конфликта в Европе.