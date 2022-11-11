Вашингтон, 12 ноября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Раскол в Конгрессе отражает разделение американского общества. Такое мнение ИА REGNUM высказал 11 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

(сс) Alan Levine Конгресс США

«На любых выборах в прошлом низкие рейтинги Байдена вкупе с кризисом в экономике привели бы к разгромному поражению демократов. Но нынче его не случилось — и обе политические силы остались при своих», — заявил эксперт.

Общество расколото примерно пополам — и Конгресс в новой сессии будет это отражать, обе партии будут иметь примерно равное число мест, констатировал Дудаков.

«Чуть больше у республиканцев в нижней палате, чуть больше у демократов в Сенате», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее в США состоялись выборы в палату представителей и Сенат, результаты которых не принесли убедительной победы ни одной из партий.