Тирана, , 23:56 — REGNUM Несмотря на то, что население Албании остается самым молодым в Европе, скорость его старения превышает аналогичный показатель в других странах региона.

Саранда. Албания Anna

По данным статистического агентства ЕС Eurostat, население Албании в возрасте младше 14 лет за период с 2014 по 2021 год снизилось на 3,1%, что вывело Албанию на первое место среди 30 стран Европы по темпам старения населения.

Если в 2014 году доля населения младше 14 лет в Албании составляла 19,6%, то в 2021 году она составила 16,5%. В среднем по ЕС произошло сокращение данного показателя на 1,8%. Еще в 2001 году доля населения младше 14 лет в Албании составляла 30%. За период с 2001 по 2001 год доля населения в возрасте от 60 до 74 лет возросла с 8,6% до 15,9%.

Медианный возраст населения Албании составляет 38,3 года, при этом в среднем по Европе этот показатель составляет 44 года.

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