Анкара, , 01:26 — REGNUM Власти Турции демонстративно проигнорировали позицию Узбекистана и приняли самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств. Об этом 11 ноября пишет российский тюрколог Владимир Аватков в своём телеграм-канале.

Туркестан (сс) canonim

Эксперт констатирует, что Турция подписала решение по предоставлению непризнанному государству статуса наблюдателя сугубо в двустороннем порядке — на правах «главной» по тюркам.

«Интересно, а уставом ОТГ подобное регламентировано? Или — плевать на уставы — Турции можно всё? И крайний вопрос: остальных стран-участниц этого туркоцентричного шабаша такое неведение и единоличное принятие решений правда устраивает?», — интересуется Аватков.

Подводя итог, политолог выразил мнение, что тюркские государства вряд ли готовы отказаться от суверенитета и корней в угоду Турции, хоть Анкара их к этому активно готовит.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 11 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о принятии самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра в качестве наблюдателя в Организацию тюркских государств.

В свою очередь министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов отметил, что о предоставлении непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра статуса наблюдателя при ОТГ «не может быть речи, как и о её признании», а также подчеркнул, что «по итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось».