Дераа, Сирия, 11 ноября 2022, 23:31 — REGNUM О ликвидации 24 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа (Сирия) сообщил 11 ноября журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
В ходе зачистки этого района военные проверили три сотни зданий. Помимо убитых террористов ещё 24 были задержаны. Кроме того, обезврежено в ходе зачистки шесть самодельных бомб.
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