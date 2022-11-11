В Сирии ликвидированы 24 террориста
Дераа, Сирия, 11 ноября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. О ликвидации 24 членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дераа (Сирия) сообщил 11 ноября журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Егоров.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
«Подразделения государственной безопасности Сирийской Арабской Республики завершили специальную операцию по поиску и нейтрализации связанных с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков в районе Дераа-аль-Баляд города Дераа».
В ходе зачистки этого района военные проверили три сотни зданий. Помимо убитых террористов ещё 24 были задержаны. Кроме того, обезврежено в ходе зачистки шесть самодельных бомб.