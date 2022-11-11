Тирана, 11 ноября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. В полиции Албании 11 ноября опубликовали пресс-релиз с новыми подробностями проведенной 10 ноября операции по борьбе с наркотрафиком.

Склад

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе операции были задержаны свыше ста человек, причем 95 из них — женщины. Было изъято 875 кг наркотика, два пистолета и автомат Калашникова, а также крупная сумма денег.

Ферма, на которой выращивались наркотические прекурсоры, находилась в деревне Дреновица. Под арестом оказались девять мужчин, заправлявших работой «фермы», а женщины помещены под домашний арест. За свою работу работницы фермы получали 40 евро в сутки.