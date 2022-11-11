Москва, 12 ноября, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Демпартия США смогла эффективно демонизировать своих политических противников. Такое мнение ИА REGNUM высказал 11 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

Matt H. Wade США

«На выборах в Конгресс не случилось «красной волны» и большой республиканской победы, которую прогнозировали многие соцопросы и электоральные модели», — заявил эксперт.

Вызвано это скорее всего расколом и культурной поляризацией в США, полагает Дудаков. Экзит-поллы в ночь выборов показали, что большинство американцев недовольны политикой Байдена, и две трети не хотят его переизбрания на второй срок.

«Но многие из них всё равно пришли и проголосовали за демократов, скрепя сердце и зажав нос. Просто потому что Белому дому удалось эффективно демонизировать своих оппонентов-республиканцев — называя их «фашистами» и «угрозой демократии в США», — заключил политолог.

Напомним, что результаты выборов в Конгресс США не показали убедительной победы партии республиканцев, разделив обе палаты примерно пополам.