Страсбург, Франция, , 01:22 — REGNUM Европейский парламент 11 ноября проголосовал за принятие Хорватии в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года.

Хорватия

За прием Хорватии в зону свободного перемещения по Европе проголосовали 543 депутата, 53 — голосовали против, а еще 25 депутата воздержались от голосования.

Окончательное решение по поводу того, станет ли Хорватия в начале нового года частью Шенгенской зоны, примет Совет ЕС. Ожидается, что решение будет подготовлено к встрече министров внутренних дел стран, входящих в Совет ЕС до 9 декабря.

Напомним, что после приема Хорватии в Шенгенскую зону российским туристам придется сдавать биометрические данные при поездках в эту страну. Также если российскому туристу аннулируют визу, выданную ранее другим государством-членом соглашения, у Хорватии появится право отказать ему в выдаче своей визы.