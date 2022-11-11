Барселона, Испания, 11 ноября 2022, 23:05 — REGNUM Каталонская «Барселона» не будет в ближайшее зимнее трансферное окно искать замену на позицию завершившего карьеру футболиста Жерара Пике. Об этом 11 ноября сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» полностью удовлетворен выступлением Маркоса Алонсо на позиции центрального защитника. В текущем сезоне 31-летний испанец сыграл в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Виктории» и получил одну желтую карточку.
За «Барселону» Алонсо выступает с 1 сентября 2022 года после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба планирует в ближайшее время продлить контракт с Алонсо.