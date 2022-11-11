Барселона, Испания, 11 ноября, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» не будет в ближайшее зимнее трансферное окно искать замену на позицию завершившего карьеру футболиста Жерара Пике. Об этом 11 ноября сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

По информации источника, тренерский штаб «сине-гранатовых» полностью удовлетворен выступлением Маркоса Алонсо на позиции центрального защитника. В текущем сезоне 31-летний испанец сыграл в 12 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Виктории» и получил одну желтую карточку.

За «Барселону» Алонсо выступает с 1 сентября 2022 года после перехода из лондонского «Челси» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба планирует в ближайшее время продлить контракт с Алонсо.