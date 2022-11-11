Берлин, , 23:13 — REGNUM Специальный представитель Германии на Западных Балканах Мануэль Саррацин 11 ноября выступил с комментариями по совместной поездке в Косово и Сербию со словенским коллегой Анжеем Франгешем.

Мануэль Саррацин Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

На своей странице в социальной сети Саррацин призвал к деэскалации напряженности в регионе, а также призвал Белград и Приштину к диалогу.

Саррацин и Франгеш провели встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти, главой переговорной команды Косово на переговорах с Сербией Бесником Бислими, главой МИД Косово Доникой Гервалой, а также с лидером политической организации косовских сербов «Сербский список» Гораном Ракичем.

Дипломаты посетили КПП Яринье, на котором теперь проводит патрулирование спецназ полиции Косово, а затем в Сербии провели встречи с премьер-министром Сербии и главой канцелярии по Косово и Метохии Петаром Петковичем.

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