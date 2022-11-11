Санкт-Галлен, Швейцария, , 23:11 — REGNUM Электрикупал в чан с расплавленным алюминием на заводе в Санкт-Галлене (Швейцария), сообщает 11 ноября Daily Mail.

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Уточняется, что мужчина 25 лет по колено погрузился в расплавленный металл. Рабочий обварился, но смог выбраться из чана: ему оказали помощь и вертолётом доставили в больницу.

Добавим, что в чане температура превышала 700 °С. Электрик вместе с коллегой работал над печью с алюминием и по какой-то причине упал в круглое отверстие в верхней части печи.

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