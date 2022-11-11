Вашингтон, 11 ноября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что крупные средства массовой информации будут пытаться сделать всё возможное, чтобы помешать развитию гражданской журналистики в социальной сети Twitter, владельцем которой он стал.

Trevor cokley Илон Маск

«Поскольку Twitter преследует цель повысить уровень гражданской журналистики, медиа-элита будет пытаться сделать всё, чтобы этого не произошло», — написал он 11 ноября в своём микроблоге.

Маск также высказал мнение, что крупнейшие СМИ ещё продолжат процветать, но «их информационная олигополия разрушается». «Усиленная конкуренция со стороны граждан заставит СМИ быть более точными», — отметил он.

«Удивительная ирония ситуации заключается в том, что СМИ, пишущие о том, что Twitter/я без конца терплю неудачи, способствуют огромному росту Twitter», — добавил Илон Маск.