Ижевск, , 23:04 — REGNUM Мобилизованные жители Удмуртии получили дополнительную провизию и снаряжение, собранные неравнодушными жителями региона и родственниками военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные сейчас находятся в Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ. Бойцы обеспечены всем необходимым, а посылки от жителей области — поддержка и «бонус» для солдат. Из Селтинского района отправили мед, а в Алнашском районе подготовили генераторы, теплопушки, бензопилы и лопаты.

Сейчас мобилизованные почти постоянно находятся на полигонах и стрельбищах: тренируют навыки, оттачивают боевое мастерство.

Ранее Воткинский район направил гуманитарный груз в военную часть в Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в часть с мобилизованными жителями из Удмуртской республики доставили новую партию снаряжения. В том числе рюкзаки, балаклавы, теплые спальные мешки и сапоги, коврики, медикаменты, телефоны, техника для оргработы.