Париж, , 22:58 — REGNUM 35-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики по футболу Кейлор Навас может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Об этом 11 ноября сообщает издание Caught Offside.

Кейлор Навас Danilo Borges

По информации источника, в подписании Наваса, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро, заинтересован лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Действующее соглашение Наваса с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2024 года. После завершения следующего сезона костариканец может покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кейлор Навас, проиграв конкуренцию за место в стартовом составе Джанлуиджи Доннарумме, не сыграл ни в одном матче за «Пари Сен-Жермен».