Приштина, Сербия, , 22:56 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 ноября выступил на Парижском мирном форуме и заявил, что Косово приступило к нормализации отношений с Сербией еще 11 лет назад, однако отношения ничуть не улучшились.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, причиной отсутствия прогресса в рамках переговоров Курти назвал провал демократизации Сербии и превалирование стремления к конфликту над стремлением к сотрудничеству у сербских властей.

Тем не менее, риторически подчеркнул политик, «Косово готово протянуть руку Сербии и установить добрососедские отношения, если Сербия сделает то же самое и разожмет кулаки».

Косовский премьер-министр назвал Сербию и Россию угрозой безопасности в Европе и отметил, что две страны одинаково выделяются стремлением к доминированию.

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