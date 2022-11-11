Нижний Новгород, , 22:45 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов объявил об уходе из команды после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 3:2 в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Вратарь ФК «Пари НН» Артур Нигматулин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я хочу поблагодарить весь город Нижний Новгород, губернатора Нижегородской области. Я хочу поблагодарить генерального директора и весь менеджмент. Всю нашу команду за страсть, за дух, за веру в нашу идею. Мне очень приятно, что команда поверила в нас. Будет правильно подвести определенный итог. Принято решение завершить свою работу в «Нижнем Новгороде». На положительной ноте», — цитирует Галактионова пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов после своего ухода из «Пари НН» возглавит московский «Локомотив», который 12 ноября в матче 17-го тура РПЛ сыграет со «Спартаком».

Под руководством Галактионова «Пари Нижний Новгород», одержав пять побед и набрав 19 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.