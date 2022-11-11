Лион, Франция, 11 ноября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» в матче 15-го тура французской Лиги 1 2022/23 сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет 11 ноября в Лионе на стадионе «Групама», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Botasot.info Александр Ляказетт

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ваттелье. Ассистенты главного судьи — Томас Лучински и Александр Виала.

Стартовые составы команд:

«Лион»: Антони Лопеш, Синали Диоманде, Николас Тальяфико, Мало Густо, Кастелло Люкиба, Максенс Какере, Карл Токо-Экамби, Уссем Ауар, Тете, Тиаго Мендес, Александр Ляказетт.

«Ницца»: Каспер Шмейхель, Данте, Юсеф Аталь, Жордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Софьян Диоп, Аарон Рэмзи, Хишам Будауи, Марио Лемина, Гаэтан Лаборте, Николя Пепе.

В текущем сезоне экс-форвард сборной Франции Александр Ляказетт сыграл в 14 матчах за «Лион» в рамках Лиги 1, в которых отметился восемью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.