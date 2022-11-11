Тирана, 11 ноября 2022, 22:43 — REGNUM Глава албанского муниципалитета Дивьяк Фреди Коконеши 11 ноября пережил покушение.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, некий Эргест Джелили попытался зарезать чиновника ножом, но был арестован.
Ранее Джедиди работал в отделении информационных технологий муниципальной администрации. Коконеши находится в госпитале города Люшня, его жизнь вне опасности.
Причины нападения до сих пор неизвестны, на место происшествия прибыла оперативная группа.
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