Тирана, , 22:43 — REGNUM Глава албанского муниципалитета Дивьяк Фреди Коконеши 11 ноября пережил покушение.

Саранда. Албания Anna

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, некий Эргест Джелили попытался зарезать чиновника ножом, но был арестован.

Ранее Джедиди работал в отделении информационных технологий муниципальной администрации. Коконеши находится в госпитале города Люшня, его жизнь вне опасности.

Причины нападения до сих пор неизвестны, на место происшествия прибыла оперативная группа.

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