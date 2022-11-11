Тирана, 11 ноября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Глава албанского муниципалитета Дивьяк Фреди Коконеши 11 ноября пережил покушение.

Anna Саранда. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, некий Эргест Джелили попытался зарезать чиновника ножом, но был арестован.

Ранее Джедиди работал в отделении информационных технологий муниципальной администрации. Коконеши находится в госпитале города Люшня, его жизнь вне опасности.

Причины нападения до сих пор неизвестны, на место происшествия прибыла оперативная группа.