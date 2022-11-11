Вашингтон, 11 ноября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Два ядерных бомбардировщика B-52 отправлены Пентагоном на Ближний Восток в связи с заявлениями Саудовской Аравии по Ирану, пишет 11 ноября Politico. Самолёты направлены для демонстрации силы.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

Ссылаясь на сообщения из Саудовской Аравии об угрозе со стороны Тегерана, источник в американском военном ведомстве сказал, что проблема Ирана весьма озадачила Вашингтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне обострения отношений между Эр-Риядом и Тегераном саудиты объявили об угрозе «неизбежной атаки» Ирана по целям в Саудовской Аравии.