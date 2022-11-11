Москва, 11 ноября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Российская певица Юлия Савичева выпустила новую пластинку под названием «Стихия». Выход проекта состоялся на всех музыкальных платформах 11 ноября.

Скриншот YouTube Юлия Савичева

В мини-альбом вошли пять композиций, выполненных в стиле личных рассказов артистки о любви в своей жизни. Стоит отметить, что «Стихия» стала первым крупным проектом Савичевой с 2020 года.

«Для меня EP «Стихия» — это особенная работа. Каждая в нем песня самодостаточная и сильная, с разным настроением. Но в тоже время они объединены моими искренними эмоциями и переживаниями», — прокомментировала релиз певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юлия Савичева в ходе концертного выступления травмировала гитариста из своего коллектива. Во время выступления исполнительница решила избавиться от туфель, бросив их в воздух. Одна из них попала в голову гитаристу. Вскоре на голове у артиста образовалась рана, которая кровоточила на протяжении еще нескольких песен.