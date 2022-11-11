Милан, Италия, 11 ноября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. 23-летний фланговый нападающий «Милана» и сборной Португалии по футболу Рафаэл Леау признан лучшим игроком Серии А по итогам октября. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба «россонери».

Onzemondial.com Рафаэл Леау

В октябре Рафаэл Леау принял участие в пяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился одной результативной передачей и двумя забитыми мячами в ворота «Эмполи» и «Монцы».

Стоит напомнить, что португальский нападающий также признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона, когда «Милан» впервые за 11 лет стал чемпионом.

За «Милан» Рафаэл Леау выступает с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальского нападающего в 85 миллионов евро.