Москва, , 22:16 — REGNUM Поправки об уголовной ответственности за повторную пропаганду педофилии подготовили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправка предусматривает лишения свободы до пяти лет за повторное нарушение закона о запрете пропаганды педофилии.

«Пропаганда педофилии, выражающаяся в распространении информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние: наказывается принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет», — следует из документа.

Повторное нарушение запрета пропаганды педофилии с использованием средств массовой информации (СМИ) предполагает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

В то же время, внесение изменений в Уголовный кодекс РФ осуществляется отдельным федеральным законом. Поправки не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты, за исключением текстов федеральных законов, вносящих изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Останина и Бурляев предложили свои поправки в КоАП.

Вместе с тем в Госдуме также звучали предложения отменить смертную казнь для педофилов.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола Госдума приняла в первом чтении 27 октября. Инициативой водятся административные штрафы, за пропаганду педофилии предлагается установить штраф в размере до 5 млн рублей.

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