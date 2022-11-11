Мёнхенгладбах, Германия, , 22:14 — REGNUM 11 ноября в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Стадион «Боруссия Парк» Blue-Letter

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски. Ассистенты главного судьи — Саша Тилерт и Лассе Козловски.

Стартовые составы команд:

«Боруссия» (Менхенгладбах): Ян Ольшовски, Марвин Фридрих, Рами Бенсебайни, Джо Скалли, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Юлиан Вайгль, Ларс Штиндль, Куадио Коне, Йонас Хофманн, Маркус Тюрам.

«Боруссия» (Дортмунд): Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру, Никлас Зюле, Джованни Рейна, Юлиан Брандт, Дониэлл Мален, Эмре Джан, Джуд Беллингем, Юссуфа Мукоко.

В текущем сезоне 19-летний центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем принял участие в 21 матче за «шмелей» во всех турнирах, в котором отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.