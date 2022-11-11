София, , 22:12 — REGNUM В результате спецоперации сил патрульной полиции Болгарии в столице страны был остановлен автомобиль, перевозивший группу нелегальных иммигрантов. Об этом 11 ноября сообщает БТВ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При досмотре элитного внедорожника с болгарскими номерами правоохранители обнаружили в его салоне и багажном отделении девять выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

При этом сем водитель транспортного средства оказал стражам порядка сопротивление и, бросив машину и пассажиров, скрылся в неизвестном направлении.

Иммигранты доставлены в пункт временного содержания беженцев в Софии. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о реализации масштабной программы по борьбе с незаконным пересечением государственной границы. С начала нынешнего года в стране было задержано 12 тыс. человек, нелегально попавших на болгарскую территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Болгарии задержана группа нелегальных мигрантов