Скопье, , 22:14 — REGNUM В полиции Северной Македонии 11 ноября сообщили о поджоге кабинета директора студенческого общежития.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, инцидент произошел 11 ноября около 10:30 по местному времени. Бывший сотрудник сначала вступил в перепалку с директором студенческого общежития, после чего разгромил и поджег его кабинет.

В общежитии сообщили, что пожар сразу же был взят под контроль, никто не пострадал и общежитие продолжает нормально функционировать. Сообщается, что у хулигана имелся сообщник. При поджоге использовалась бутылка с зажигательной смертью.

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