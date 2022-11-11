Бразилиа, 11 ноября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Один из советников избранного президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы направил письмо администрации президента США Джо Байдена с просьбой поддержать отсрочку выборов главы межамериканского банка развития (МАБР), которые должны пройти 20 ноября, сообщает 11 ноября Reuters.

(сс) Marcelo Freixo Лула да Силва

Письмо отправил экс-министр финансов Гвидо Мантега, который ранее обсудил с несколькими руководителями МАБР идею перенесения выборов до вступления Лулы в должность 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября президент Межамериканского банка развития Маурисио Клавера-Кароне ушел в отставку из-за скандала, связанного со служебным романом. После этого IDB объявил об открытии процедуры назначения нового главы кредитного учреждения.