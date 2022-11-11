Дортмунд, Германия, , 21:57 — REGNUM 17-летний воспитанник дортмундской «Боруссии» и нападающий сборной Германии по футболу Юссуфа Мукоко попал в сферу трансферных интересов шести европейских топ-клубов. Об этом 11 ноября сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в подписании немецкого футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Юссуфа Мукоко принял участие в 13 турах немецкой Бундеслиги 2022/23, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачами.

Ранее сообщалось, что 17-летний футболист вошел в окончательную заявку сборной Германии на матчи чемпионата мира 2022 года. Юссуфа Мукоко заменил в национальной команде травмированного Марко Ройса.