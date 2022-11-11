Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена попросила комиссара Погранично-таможенной службы США Криса Магнуса подать заявление об отставке, указав, что в противном случае он будет снят с этой должности. Об этом сам Магнус рассказал 11 ноября в интервью Los Angeles Times и Washington Post.

Граница между Мексикой и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ситуация в ведомстве свидетельствует о напряженной обстановке в Белом доме на фоне миграционного кризиса на американо-мексиканской границе.

Крис Магнус сообщил журналистам, что отказался добровольно сложить полномочия, и заявил о намерении до конца отстаивать свое право выполнять порученную ему работу.

Напомним, Джо Байден в 2021 году отменил ряд распоряжений экс-главы Белого дома Дональда Трампа по миграционной политике. После этого число пробравшихся в Соединённые Штаты нелегалов достигло рекордного уровня.

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