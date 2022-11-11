Шарм-эль-Шейх, Египет, , 21:55 — REGNUM Тему сотрудничества в военной сфере обсудили на встрече в городе Шарм-эш-Шейхе (Египет) египетский и американский президенты Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, сообщили 11 ноября в пресс-службе Белого дома.

Президент США Джо Байден (сс) Matt Johnson

Отмечается, что Байден обсудил с ас-Сиси «продолжающееся в течение десятилетий партнёрство Соединённых Штатов и Египта в сфере обороны». Ещё участники встречи поговорили о «вызовах в сфере безопасности в регионе», а также об угрозе «деэскалации конфликтов».

Не обошли участники встречи и вопрос спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, из-за которой якобы Египет может столкнуться с проблемами с продовольствием и энергетикой.

Напомним, американский президент прилетел в Шарм-эш-Шейх 11 ноября на 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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