Шарм-эль-Шейх, Египет, 11 ноября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Тему сотрудничества в военной сфере обсудили на встрече в городе Шарм-эш-Шейхе (Египет) египетский и американский президенты Абдель Фаттах ас-Сиси и Джо Байден, сообщили 11 ноября в пресс-службе Белого дома.

(сс) Matt Johnson Президент США Джо Байден

Отмечается, что Байден обсудил с ас-Сиси «продолжающееся в течение десятилетий партнёрство Соединённых Штатов и Египта в сфере обороны». Ещё участники встречи поговорили о «вызовах в сфере безопасности в регионе», а также об угрозе «деэскалации конфликтов».

Не обошли участники встречи и вопрос спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, из-за которой якобы Египет может столкнуться с проблемами с продовольствием и энергетикой.

Напомним, американский президент прилетел в Шарм-эш-Шейх 11 ноября на 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.