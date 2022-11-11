Белград, , 21:59 — REGNUM Бывший министр иностранных дел и спикер парламента Косово Главк Конюфка 11 ноября заявил, что Косово чувствует угрозу со стороны Сербии.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, Конюфка сделал это заявление на церемонии приема курсантов в Силы Безопасности (армию) Косово.

Конюфка заявил, что Косово не предъявляет территориальных претензий к другим государствам, но по его словам, чувствует угрозу со стороны Сербии.

«Мы как нация полностью осознаем, что всё, чего мы добились, мы добились вместе с нашими международными союзниками. Наша ориентация ясна. Мы хотим быть частью НАТО, самого могущественного альянса в мире, в который входят демократические государства. Нашему миру угрожает противостояние Российской Федерации с киевским режимом», — заявил Конюфка.

По его словам, «не может быть прочного мира и стабильности на европейской земле, если Россия не откажется от» территории б. УССР, а Сербия — от Косово.

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