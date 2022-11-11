Рим, , 21:48 — REGNUM Чуть более 50% граждан Италии считают справедливыми действия правительства страны, которое запретило вход в порты Италии корабля — перевозчика мигрантов с несколькоими сотнями пассажиров на борту, таковы опубликованные 11 ноября итоги опроса Termometro Politico.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ноябре 2022 года Италии отказалась впустить в свои порты корабль — перевозчик мигрантов Ocean Viking. Часть мигрантов была переправлена на берег, корабль с остальными пассажирами ушел в территориальные воды Франции.

30,5% респондентов полагают, что действия властей могли быть еще жестче — такие корабли вообще не следует впускать в территориальные воды страны, считают они. 20,2% граждан считают действия правительства корректными — принимать на своей территории Италия должна беженцев, но не мигрантов, полагают они.

Чуть менее половины респондентов высказались против действий властей в отношении Ocean Viking. 28,6% граждан полагают, что мигрантов надо было принять, а потом отправить в другие страны ЕС, 18,7% — что не впускать мигрантов бесчеловечно.

Лидеры нового правоконсервативного правительства Италии, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида.