Мюнхен, Германия, , 21:47 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с 34-летним немецким голкипером Свеном Ульрайхом. Об этом 11 ноября сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

ФК Бавария Мюнхен

Новое соглашение Ульрайха с «Баварией» рассчитано на полтора года до сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 900 тысяч евро.

В текущем сезоне Свен Ульрайх, подменяя травмированного Мануэля Нойера, сыграл в восьми матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей. Пять раз немцу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Баварию» Ульрайх выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Гамбурга» на правах свободного агента. Ранее немец также защищал цвета мюнхенского клуба в период с 2015 по 2020 годы.