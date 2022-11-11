Скопье, , 21:52 — REGNUM Депутат парламента Северной Македонии из рядов македонской партии Альянс за албанцев Халиль Снопче 11 ноября обвинил правительство своей страны в том, что без какого-либо предварительного отчета Скопье предоставил гражданство Александру Унищенко, который разыскивается Киевом за отмывание денег и находится в Черном списке США, сообщает новостное агентство Telegrafi.

Олигарх Цитата из х/ф «Окраина». Реж. Петр Луцик. 1998. Россия

Александр Унищенко — бывший депутат Верховной рады и приближенный Виктора Януковича.

Унищенко покинул территорию б. УССР в 2016 году после того, как Антикоррупционная комиссия начала расследование обвинений олигарха в отмывании денег и коррупции. С тех пор он находится в бегах, и ни одна западная страна не предложила ему убежища.

Мужчина объявлен киевским режимом в розыск, а с января 2021 года также находится в санкционном списке США.

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