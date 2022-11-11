Нижний Новгород, , 21:59 — REGNUM Ни одной заявки не было подано на конкурс по выбору исполнителя услуг по привлечению кредитов, который был объявлен администрацией Нижнего Новгорода. Аукционы были признаны несостоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы портала Госзакупок.

Кредит 401(K) 2012

Планировалось привлечь средства в форме пяти возобновляемых кредитных линий с лимитом 500 млн рублей каждая. Процентная ставка была заявлена в размере 8,5% годовых, начальная (максимальная) цена контракта составляла 42,5 млн рублей.

Мэрия намеревалась взять кредиты для финансирования дефицита бюджета и пополнения остатков средств на счетах.

ИА REGNUM напоминает, в октябре мэрия Нижнего Новгорода хотела привлечь кредиты на 1 млрд рублей. Аукционы также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.